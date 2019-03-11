Лучший клуб мира объявил имя нового-старого тренера

Новым главным тренером мадридского "Реала" вновь назначен француз Зинедин Зидан.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На этом посту он сменил отправленного в отставку Сантьяго Солари. Французский тренер подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Ранее 46-летний Зидан уже возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 годы. За этот период клуб выиграл три Лиги чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также по два раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

По окончании прошлого сезона Зидан неожиданно ушел в отставку и его преемником стал Хулен Лопетеги, который был уволен спустя несколько месяцев.

В нынешнем сезоне "Реал" вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает лишь третье место, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.