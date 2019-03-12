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Где смотреть онлайн мужскую индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

вторник, 12 марта 2019, 21:55

13 марта в рамках чемпионата мира по биатлону, который проходит в шведском Остерсунде, состоится индивидуальная гонка среди мужчин.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция мужской индивидуальной гонки чемпионата мира.

Начало гонки - в 17.10.

В Украине транслировать мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также покажут российские телеканалы "Первый канал" и "Матч ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

От Украины в гонке выступят Артем Тищенко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Виталий Труш.

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Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Остерсунде.

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