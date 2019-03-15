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Где смотреть онлайн женскую эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

пятница, 15 марта 2019, 15:51

16 марта в рамках чемпионата мира по биатлону, который принимает шведский Остерсунд, пройдет женская эстафета.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женской эстафеты чемпионата мира.

Начало гонки - в 14.15.

Транслировать женскую эстафету чемпионата мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также покажет российский телеканал "Первый канал". Также трансляция эстафеты будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

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Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты финишировали в топ-5 в смешанной эстафеты чемпионата мира.

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