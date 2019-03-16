Где смотреть онлайн Олимпик - Динамо: расписание трансляций

17 марта в рамках 22-го тура чемпионата Украины пройдет матч между "Олимпиком" и "Динамо". Команды встретятся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпик" - "Динамо".

Начало встречи - в 19.30.

Прямую трансляцию матча "Олимпик" - "Динамо" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Напомним, "Олимпик" уже потерял шансы на попадание в топ-шестерку УПЛ - команда набрала 20 очков и располагается на десятой строчке. "Динамо" (47 очков) занимает в таблице второе место.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что футбольный эксперт объяснил, почему "Динамо" не сможет догнать "Шахтер" в чемпионской гонке.