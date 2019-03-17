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Олимпик - Динамо Онлайн-трансляция матча

воскресенье, 17 марта 2019, 00:05
Фото: ФК Динамо Киев

В рамках 22-го тура чемпионата Украины встретятся "Олимпик" и "Динамо". Матч пройдет 17 марта на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпик" - "Динамо".

Начало встречи - в 19.30.

"Олимпик" подходит к заключительной встрече первого этапа чемпионата Украины на десятом месте в турнирной таблице. Донецкий клуб набрал 20 очков. У "Динамо" - 47 очков и вторая строчка.

Матч этих команд в первом круге завершился минимальной победой "Динамо" со счетом 1:0.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча. На победу киевлян дается коэффициент 1,19, на ничейный результат - 6,60, а на победу "Олимпика" - 17,50.

ОЛИМПИК - ДИНАМО

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