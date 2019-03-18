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Где смотреть онлайн Португалия - Украина: расписание трансляций

понедельник, 18 марта 2019, 18:05

Сборная Украины стартует в квалификации на Евро-2020 выездным матчем против сборной Португалии. Эта встреча пройдет 22 марта на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Украина.

Начало встречи - в 21.45.

Прямую трансляцию матча Португалия - Украина можно будет посмотреть на ТРК "Украина" и телеканале "Футбол 1". Также поединок будет транслировать российский телеканал "Матч! Футбол 1".

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Украина и Португалия ранее встречались только в 1996 году, когда обменялись домашними победами в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-1998 (2:1 в Украине и 1:0 в Португалии).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что сборная Португалии огласила состав на матч против Украины.

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