Португалия - Украина Онлайн-трансляция матча

22 марта в Лиссабоне состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Португалии и Украины. Встреча пройдет на стадионе "Эштадиу да Луш".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Украина.
Начало встречи - в 21.45.
В этом матче за сборную Украины может дебютировать бразильский нападающий Жуниор Мораес, который получил украинское гражданство.
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Ранее сборные Португалии и Украины дважды встречались в официальных матчах. В отборочном турнире чемпионата мира-1998 команды обменялись домашними победами. Сначала сильнее оказались украинцы - 2:1, а затем португальцы взяли реванш со счетом 1:0.
Команды выступают в группе В вместе со сборными Сербии, Литвы и Люксембурга.