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Бельгия - Россия Онлайн-трансляция матча

четверг, 21 марта 2019, 01:00
Фото: twitter.com/belreddevils

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 21 марта в Брюсселе встретятся сборные Бельгии и России.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия - Россия.

Начало встречи - в 21.45.

Отметим, что Бельгия и Россия будут вести борьбу за выход на Евро-2020 в одной группе с Кипром, Казахстаном, Шотландией и Сан-Марино.

Ранее Бельгия и Россия встречались пять раз. В матчах чемпионатов мира 2002 и 2014 годов победу праздновали бельгийцы, а в товарищеских поединках при одной победе Бельгии дважды была зафиксирована ничья.

Букмекеры считают бельгийцев безоговорочными фаворитами матча. На победу хозяев поля дается коэффициент 1,36, на ничейный результат - 5,30, а на сенсацию от россиян - 9,30.

БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ

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