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Португалия - Украина Онлайн-трансляция матча

четверг, 21 марта 2019, 14:20
Фото: twitter.com/ffukraine

22 марта в Лиссабоне в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 пройдет матч между сборными Португалии и Украины. Команды сыграют на стадионе "Эштадиу да Луш".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Украина.

Начало встречи - в 21.45.

В этом матче за сборную Украины может дебютировать бразильский нападающий Жуниор Мораес, который получил украинское гражданство.

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее сборные Португалии и Украины дважды встречались в официальных матчах. В отборочном турнире чемпионата мира-1998 команды обменялись домашними победами. Сначала сильнее оказались украинцы - 2:1, а затем португальцы взяли реванш со счетом 1:0.

Команды выступают в группе В вместе со сборными Сербии, Литвы и Люксембурга.

Судить матч будет бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном.

Португалия
-
Украина
0:0
Трансляция еще не началась

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