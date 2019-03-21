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Украинская теннисистка уверенно обыграла россиянку на супертурнире в США: опубликовано видео

четверг, 21 марта 2019, 10:16

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на престижном турнире в Майами (призовой фонд - $ 9,035,428).

В матче первого круга Ястремская за 70 минут обыграла россиянку Екатерину Александрову (№57 в рейтинге WTA). Украинка уверенно прошла соперницу по итогам двух сетов - 6:3, 6:2.

Отметим, что 18-летняя Ястремская, которая является 37-й ракеткой мира, в третий раз в карьере играет на турнирах серии Premier Mandatory и одержала свою первую победу.

Во втором круге украинской теннисистке предстоит встретиться с двенадцатой сеяной Эшли Барти из Австралии.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что первая ракетка Украины Элина Свитолина добилась прогресса в мировом рейтинге.

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