Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций

24 марта в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубку мира по биатлону состоится мужской масс-старт.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта в Холменколене.

Начало гонки - в 17.30.

Прямую трансляцию мужского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ", белорусском "Беларусь 5" и спутниковом "Eurosport 1".

Напомним, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира. За вторую позицию ведут борьбу россиянин Александр Логинов (828 очков), а также французы Кантен Фийон Майе (809) и Симон Детье (789).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что победителем масс-старта на чемпионате мира в Остерсунде стал итальянец Доминик Виндиш.