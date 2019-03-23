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Португалия - Украина - 0:0 Полный обзор матча

суббота, 23 марта 2019, 00:52

Сборная Украины стартовала в квалификации на чемпионат Европы-2020 ничьей в выездном матче против действующих чемпионов Европы сборной Португалии. Поединок в Лиссабоне завершился без забитых голов - 0:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Португалия - Украина.

Португальская сборная владела преимуществом по ходу встречи, но не смогла пробить Андрея Пятова, который совершил несколько ярких сэйвов после ударов Криштиану Роналду и Андре Силвы.

В концовке встречи украинцы могли вырвать победу - Руй Патрисиу отбил мяч перед собой после удара Евгения Коноплянки, но Рубен Диаш успел помешать дебютанту сборной Украины Жуниору Мораесу добить мяч в ворота.

Таким образом, Украина добыла первое очко в отборочном турнире. Следующий матч "желто-синие" проведут 25 марта - на выезде против Люксембурга.

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА - 0:0

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