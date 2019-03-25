Украина чудом избежала позора в матче с одной из худших команд Европы: видеообзор

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Украина с огромным трудом обыграла Люксембург со счетом 2:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Люксембург - Украина.

Счет был открыт на 34-й минуте. Оливье Тилль прострелил с фланга, защитники сборной Украины не смогли выбить мяч и Давид Тюрпель переправил его в сетку. Отыграться украинцам удалось довольно быстро. Всего через шесть минул Александр Зинченко классным пасом нашел в штрафной Виктора Цыганкова, который с близкого расстояния поразил ворота.

Победный гол был забит на 93-й минуте, его автором стал защитник Люксембурга Жерсон Родригес, который отправил мяч в собственные ворота.

Стоит отметить, что Люксембург ранее никогда не играл в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. В данный момент команда занимает лишь 86 место в рейтинге ФИФА.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: ВИДЕО ГОЛОВ

Благодаря победе сборная Украины, набрав четыре очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы В. Следующий матч украинцы проведут на своем поле с Сербией. Встреча состоится 7 июня.

Люксембург – Украина - 1:2 (1:1)

Голы: Тюрпель (34) - Цыганков (40), Родригес (90+3, автогол)

Люксембург: Морис, Карлсон, Мальже, Шано, Янс, Баррейро, Мартинс Перейра, Тилль (Бенси, 74), Тилль, Родригес, Тюрпель.

Украина: Пятов, Бурда, Матвиенко, Миколенко, Бутко (Караваев, 79), Коноплянка, Цыганков, Зинченко, Малиновский, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Предупреждения: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальже (62), Бутко (63).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

