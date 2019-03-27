Лучшая теннисистка Украины рискует пропустить важный турнир: названа причина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из строя из-за травмы колена.

Об этом украинка сообщила в своем Instagram.

"Всем привет! Хотела бы поделиться с вами информацией о состоянии моего здоровья. Прошедшие 5 недель я провела с постоянной болью в колене. К сожалению, ситуация значительно ухудшилась после длительных матчей, и МРТ подтвердила худшие опасения. Моя команда делала все возможное, чтобы я меньше чувствовала боль и могла выходить на корт во время американской серии турниров. Но сейчас врачи рекомендуют мне сделать паузу и вылечить эту травму. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ускорить процесс восстановления и вернуться на корт в полной боеготовности. Хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку", - написала Свитолина.

Пока неизвестно, успеет ли Свитолина восстановиться ко второму в сезону турниру Большого шлема Roland Garros, который пройдет во Франции с 26 мая по 9 июня.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина опозорилась на супертурнире в США.