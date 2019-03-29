Зажигательный танец легенды мирового футбола стал хитом в сети: опубликовано видео

Легенда мирового футбола Диего Марадона, который тренирует мексиканский клуб "Дорадос", продемонстрировал свои танцевальные способности во время тренировки.
Видео было опубликовано в аккаунте #ConElPezPorLaLiguilla в Twitter.
На видео Марадона устроил танцевальную битву с юным фанатом.
В сети оценили танец легендарного аргентинца.
"Это тот Марадона, которого мне нравится видеть. Икона, идол", "Хочу на вечеринку с ним", "Как это может не нравиться?", "Очень хорошо, Диего!", - комментируют болельщики.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Марадона отметился ошеломляющим интервью.