Зажигательный танец легенды мирового футбола стал хитом в сети: опубликовано видео

Легенда мирового футбола Диего Марадона, который тренирует мексиканский клуб "Дорадос", продемонстрировал свои танцевальные способности во время тренировки.

Видео было опубликовано в аккаунте #ConElPezPorLaLiguilla в Twitter.

На видео Марадона устроил танцевальную битву с юным фанатом.

В сети оценили танец легендарного аргентинца.

"Это тот Марадона, которого мне нравится видеть. Икона, идол", "Хочу на вечеринку с ним", "Как это может не нравиться?", "Очень хорошо, Диего!", - комментируют болельщики.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Марадона отметился ошеломляющим интервью.