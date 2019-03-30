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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Тоттенхэм: расписание трансляций

суббота, 30 марта 2019, 12:12

31 марта в Ливерпуле состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором местный одноименный клуб примет лондонский "Тоттенхэм". Игра пройдет на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм".

Транслировать эту встречу в прямом эфире в Украине будет телеканал "Футбол 2". Также прямая трансляция запланирована на российском телеканале "Футбол 2".

Начало матча в 18.30.

"Ливерпуль" является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии, в то время как "шпоры" расположились на третьем месте. В первом круге встреча команд завершилась победой "красных" со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что защитник "Тоттенхэм Хотспур" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

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