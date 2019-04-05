Двое украинцев вошли в рейтинг главных разочарований чемпионата Англии

Бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Шевченко и Сергей Ребров включены в рейтинг иностранных игроков чемпионата Англии, которые не смогли проявить себя в Премьер-лиге.

Соответствующий рейтинг составило британское издание FourFourTwo.

Как известно, легендарный украинский футболист Андрей Шевченко перешел в "Челси" за 43 млн евро и в 48 матчах за лондонский клуб форвард забил всего девять голов. Издание называет загадкой тот факт, что Шевченко не заиграл в "Челси".

В свою очередь Сергей Ребров переходил в "Тоттенхэм" как самый дорогой футболист в истории, но сумел забить лишь 10 раз в 59 играх в течение двух сезонов. После "шпор" Реброва отдали в аренду в "Фенербахче", откуда он перебрался в "Вест Хэм", где забил один гол в 27 матчах.

Кроме того, в рейтинг попали Диего Форлан, Робиньо, Брайан Руис, Томас Бролин, Йон-Даль Томассон, Жози Алтидор, Хуан-Себастьян Верон и Радамель Фалькао.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стала известна зарплата экс-тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва в венгерском "Ференцвароше".