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Легендарный легкоатлет сразился в скорости с мотоциклом: опубликовано видео

пятница, 05 апреля 2019, 17:40

Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт принял участие в забеге, в котором его соперником оказалось мототакси.

Соревнование состоялось в Перу. Болт легко победил оппонента на дистанции 50 метров. Стоит отметить, что максимальная скорость мототакси составляет 60 километров в час.

32-летний Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира по бегу. За свою карьеру он установил восемь мировых рекордов. На данный момент Болт обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров - 9,58 секунды и 200 метров - 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки - 36,84 с.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный олимпийский чемпион выиграл забег в невесомости.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: Болт, бег

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