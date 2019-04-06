Где смотреть онлайн Ливерпуль - Порту: расписание трансляций

9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на своем поле сыграет с португальским "Порту". Встреча состоится на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Порту".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" - "Порту" запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в 1/8 финала "Ливерпуль" победил "Баварию" (0:0 и 3:1), "Порту" выиграл у "Ромы" (1:2 и 3:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что форвард "Ливерпуля" забил фантастический гол в чемпионате Англии.