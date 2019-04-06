Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: расписание трансляций

9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английские клубы "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити" запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 2".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Напомним, в 1/8 финала "Тоттенхэм" победил "Боруссию" (3:0 и 0:1), "Манчестер Сити" был сильнее "Шальке" (3:2 и 7:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Александр Зинченко признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" по итогам февраля.