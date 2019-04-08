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Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Барселона: расписание трансляций

понедельник, 08 апреля 2019, 14:55

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Барселона". Встреча состоится 10 апреля в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в 1/8 финала "МЮ" победил ПСЖ (0:2 и 3:1), а "Барселона" была сильнее "Лиона" (0:0 и 5:1).

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Ранее "Апостроф" сообща, что "Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании.

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