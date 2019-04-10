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Где смотреть онлайн Арсенал - Наполи: расписание трансляций

среда, 10 апреля 2019, 13:15

В четверг, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся английский "Арсенал" и итальянский "Наполи". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча.

Начало поединка - в 22:00.

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Наполи" запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч ТВ".

Напомним, что в 1/8 финала турнира "Арсенал" победил "Ренн" (1:3 и 3:1), а "Наполи" оказался сильнее "Зальцбурга" (3:0 и 1:3). В 1/16 финала Лиги Европы "канониры" прошли БАТЭ (0:1, 3:0), а неаполитанцы - "Цюрих" (3:1 и 2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист резко высказался о Ракицком.

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