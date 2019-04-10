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Лига чемпионов: "Барселона" на классе победила в Манчестере

среда, 10 апреля 2019, 23:51

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" на выезде обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Шоу (12, автогол)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76).

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