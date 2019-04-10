Манчестер Юнайтед - Барселона: онлайн видео голов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" играет с испанской "Барселоной". Встреча проходит в Англии на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проводит онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Счет был открыт на 13-й минуте. Бускетс нашел Месси в штрафной, аргентинец выполнил подачу на угол вратарской, Суарес пробил по воротам, мяч зацепил Шоу и влетел в ворота. В итоге, мяч был записал, как автогол Шоу.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" вырвала победу в матче лидеров чемпионата Испании.