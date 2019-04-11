Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров на чемпионский бой

12 апреля в Лос-Анджелесе на арене "Стэйплс-центр" состоится чемпионский бой между 31-летним украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и 32-летним британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является украинский боксер. На победу Ломаченко предлагается коэффициент 1,01. При этом победа Кроллы оценивается коэффициентом 21,00. На ничью дается коэффициент 34,00.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Что касается Кроллы, то он ранее владел чемпионским поясом по версии WBA в 2015-2016 годах.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Ломаченко, который сделал важное заявление о своих ближайших планах.