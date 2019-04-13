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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Челси: расписание трансляций

суббота, 13 апреля 2019, 22:30

В 34-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" встретится с "Челси". Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Начало встречи в 18:30.

Прямая трансляция матча "Ливерпуль" - "Челси" запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

В данный момент "Ливерпуль" является лидером английской Премьер-лиги, набрав 82 очка в 33 турах. "Челси" занимает четвертое место, имея в своем активе 66 очков.

В первом круге команды встретились в Лондоне на стадионе "Энфилд" и сыграли вничью со счетом 1:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" обыграл "Порту" в Лиге чемпионов.

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