Кроуфорд - Хан: онлайн видеотрансляция боя

В ночь с субботы на воскресенье 20-21 апреля в Нью-Йорке в Madison Square Garden состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Оспаривать титул будут американец Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО) и британец Амир Хан (33-4, 20 КО).

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию чемпионского боя Кроуфорд - Хан.

Ролик с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала боя.

Безоговорочным фаворитом данного боя у букмекеров считается Кроуфорд, который и владеет поясом WBO. Коэффициент на его победу составляет 1,06. На выигрыше Хана можно заработать 8 гривен с поставленной одной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионский бой обидчика Кличко сорвался из-за громкого скандала.