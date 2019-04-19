RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 апреля

17:30
В полиции пожаловались на транспортный коллапс в Киеве из-за президентских дебатов
17:17
Разрыв всех плясок: группа Потапа выпустила новый трек
17:00
Гороскоп на завтра: внезапная удача у Овнов и приключения у Козерогов
16:58
​Дело "ПриватБанка": суд принял еще одно решение в пользу Коломойского
16:58
В России собрались запретить крупнейшее международное агентство новостей
16:46
​Как скандальное решение суда по ПриватБанку ударит по гривне: появился прогноз
16:44
Кроуфорд - Хан: онлайн видеотрансляция боя
16:32
Стадион и студия: опубликовано полное расписание дебатов Зеленского и Порошенко
16:30
Из Украины сбежал исполнитель резонансного нападения на активиста: видео и подробности
16:09
Одесские депутаты представили нардепу Найему городской проект благоустройства Летнего театра
16:00
Шорты и юбка-пачка: Пугачева на юбилейном концерте удивила нарядами
15:56
Кто такой Владимир Зеленский: жена рассказала о его тайнах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кроуфорд - Хан: онлайн видеотрансляция боя

пятница, 19 апреля 2019, 16:44
переглянути новину українською

В ночь с субботы на воскресенье 20-21 апреля в Нью-Йорке в Madison Square Garden состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. Оспаривать титул будут американец Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО) и британец Амир Хан (33-4, 20 КО).

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию чемпионского боя Кроуфорд - Хан.

Ролик с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала боя.

Безоговорочным фаворитом данного боя у букмекеров считается Кроуфорд, который и владеет поясом WBO. Коэффициент на его победу составляет 1,06. На выигрыше Хана можно заработать 8 гривен с поставленной одной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионский бой обидчика Кличко сорвался из-за громкого скандала.

Фотовзгляд

Все галереи
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Беринчик - Аракава: онлайн трансляция чемпионского боя

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Порту - Ливерпуль 1-4: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: