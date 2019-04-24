Девушка дня: сексапильная украинка Элина Свитолина (фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает восстанавливаться от травмы колена.

Из-за повреждения наша соотечественница уже была вынуждена пропустить турнир на грунте в Штутгарте. Тем не менее, проблемы со здоровьем не мешают сексапильной блондинке интриговать своих поклонников новыми фото в Instagram. Вот лишь часть из них.

Отметим, что всего за карьеру Свитолина выиграла 21 турнир в одиночном разряде. В текущем году украинка пока не выиграла ни одного трофея. Годом ранее она победила в четырех турнирах, в том числе она выиграла Итоговый чемпионат WTA, который проходил в Сингапуре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая украинская теннисистка сохранила свои позиции в топ-6 мирового рейтинга.