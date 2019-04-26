Украинские фанаты ярко отметили юбилей знаменитого хита про Путина: опубликовано видео

Болельщики "Металлиста-1925" отметили пятилетний юбилей культового хита про президента России Владимира Путина, пройдясь маршем по Харькову.

Об этом сообщает Tiwtter фанатского объединения IT Sector Харків.

Фанаты промаршиловали перед матчем 25-го тура чемпионата Украины в первой лиге с ковалевским "Колосом" (0:0).

Впервые песню "Путин - х**ло" исполнили болельщики "Металлиста" и "Шахтера" перед матчем украинской Премьер-лиги в 2014 году. С тех пор песня часто исполняется фанатами во время матчей.

"Металлист-1925" был основан 17 августа 2016 вместо прекратившего существование "Металлиста". Новый клуб не является преемником старого, но некоторые фанаты считают его таковым.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты спели легендарный хит про Путина перед матчем Чехия - Украина.