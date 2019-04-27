Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Челси: расписание трансляций

28 апреля в Манчестере пройдет центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный "Манчестер Юнайтед" примет лондонский "Челси".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

Начало противостояния в 18:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ! Футбол 1".

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже потеряли шансы на чемпионский титул в Англии и сейчас ведут упорную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. На данный момент лондонцы идут на четвертой позиции и опережают "красных дьяволов" на три балла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира получил серьезное наказание от УЕФА.