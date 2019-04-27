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Ливерпуль в ярком матче вернул лидерство в Англии: видеообзор

суббота, 27 апреля 2019, 09:32
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"Ливерпуль" добыл разгромную победу над "Хаддерсфилодом" в стартовом матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Победа позволила "красным" вернуться на первую строчку турнирной таблицы.

Соперник "Ливерпуля" уже давно потерял шансы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон и откровенно доигрывает текущее первенство.

В составе хозяев поля отличались Кейта, дважды Мане и дважды Салах. Примечательно, что Кейта забил самый быстрый гол команды в истории турнира.

На данный момент "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на два очка, однако у "горожан" есть игра в запасе.

Ливерпуль - Хаддерсфилд - 5:0

Голы: Кейта, 1, Мане, 23, 66, Салах, 45+1, 83

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