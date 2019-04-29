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Украина опозорилась во втором матче на чемпионате мира

понедельник, 29 апреля 2019, 19:41
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Сборная Украины провела второй матч на чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1В, который проходит в Эстонии. Соперниками нашей национальной команды были поляки.

Украинцы смогли навязать борьбу соседям в первом и третьем периоде. Однако провальное выступление во второй двадцатиминутке, когда соперник забросил четыре шайбы против нашей одной, предопределило исход поединка. Итоговый счет матча - 7:3 в пользу сборной Польши.

Стоит отметить, что героем встречи стал форвард поляков Дамиан Капица, забивший в ворота украинской команды пять шайб.

Напомним, в первом матче Украина уступила Японии со счётом 2:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины сохранила свои позиции в мировом рейтинге.

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