Украина опозорилась во втором матче на чемпионате мира

Сборная Украины провела второй матч на чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1В, который проходит в Эстонии. Соперниками нашей национальной команды были поляки.

Украинцы смогли навязать борьбу соседям в первом и третьем периоде. Однако провальное выступление во второй двадцатиминутке, когда соперник забросил четыре шайбы против нашей одной, предопределило исход поединка. Итоговый счет матча - 7:3 в пользу сборной Польши.

Стоит отметить, что героем встречи стал форвард поляков Дамиан Капица, забивший в ворота украинской команды пять шайб.

Напомним, в первом матче Украина уступила Японии со счётом 2:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшая теннисистка Украины сохранила свои позиции в мировом рейтинге.