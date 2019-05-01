Ролан Гаррос-2019: стало известно, кто представит Украину на престижнейшем турнире

Стало известно, кто из представителей Украины выступит на Открытом чемпионате Франции по теннису - "Ролан Гаррос-2019".

На кортах в Париже нашу страну представят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова. Все они выступят в основной сетке турнира.

Также к ним могут присоединиться Илья Марченко, Сергей Стаховский, Катарина Завацкая и Ангелина Калинина, которым для этого нужно преодолеть квалификационные раунды.

Квалификация Ролан Гаррос стартует в Париже 21 мая. Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 9 июня.

Интересно, что призовой фонд "Ролан Гаррос-2019" составит рекордные 42,66 миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка обновила собственный рекорд в новом рейтинге WTA.