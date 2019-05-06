Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Чемпионат Украины по футбол близок к финишу - впереди пять туров.

Уверенно лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 70 очков, опережая киевское "Динамо" на 9 очков. Первую тройку замыкает "Александрия" (38 очков).

За 4-5 еврокубковые места идет борьба между "Зарей" (38 очков), "Мариуполем" (36 очков) и "Львовом" (30 очков).

Во группе команд, ведущих борьбу за выживание, лидирует черниговская "Десна", набравшая 35 очков, сразу за ней идет полтавская "Ворскла" (34 очка).

На последнем месте "Черноморец" (21 очко), а в зоне переходных матчей с командами Первой лиги расположились "Карпаты" (25 очков), и "Арсенал-Киев" (24 очка).

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Результаты 27-го тура:

4 мая

Заря - Мариуполь - 0:1

Динамо - Александрия - 1:1

Шахтер - Львов - 5:0

5 мая

Олимпик - Ворскла - 1:1

Карпаты - Арсенал-Киев - 1:2

Десна - Черноморец - 2:4

№ Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ШАХТЕР Донецк 27 22 4 1 62 9 53 70 2 ДИНАМО Киев 27 19 4 4 46 14 32 61 3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 27 14 6 7 36 25 11 48 4 ЗАРЯ Луганск 27 10 8 9 34 28 6 38 5 ФК МАРИУПОЛЬ 27 10 6 11 29 39 -10 36 6 ФК ЛЬВОВ 27 7 9 11 23 33 -10 30 7 ДЕСНА Чернигов 27 10 5 12 32 34 -2 35 8 ВОРСКЛА Полтава 27 10 4 13 24 38 -14 34 9 ОЛИМПИК Донецк 27 6 10 11 32 39 -7 28 10 КАРПАТЫ Львов 27 6 7 14 34 44 -10 25 11 АРСЕНАЛ-КИЕВ 27 7 3 17 20 46 -26 24 12 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 27 5 6 16 19 42 -23 21

Матчи 28-го тура:

11 мая

14:00 Мариуполь - Львов

17:00 Динамо - Заря

19:30 Шахтер - Александрия

12 мая

14:00 Арсенал-Киев - Черноморец

14:00 Десна - Олимпик

19:30 Ворскла - Карпаты