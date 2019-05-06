Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Чемпионат Украины по футбол близок к финишу - впереди пять туров.
Уверенно лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 70 очков, опережая киевское "Динамо" на 9 очков. Первую тройку замыкает "Александрия" (38 очков).
За 4-5 еврокубковые места идет борьба между "Зарей" (38 очков), "Мариуполем" (36 очков) и "Львовом" (30 очков).
Во группе команд, ведущих борьбу за выживание, лидирует черниговская "Десна", набравшая 35 очков, сразу за ней идет полтавская "Ворскла" (34 очка).
На последнем месте "Черноморец" (21 очко), а в зоне переходных матчей с командами Первой лиги расположились "Карпаты" (25 очков), и "Арсенал-Киев" (24 очка).
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Результаты 27-го тура:
4 мая
Заря - Мариуполь - 0:1
Динамо - Александрия - 1:1
Шахтер - Львов - 5:0
5 мая
Олимпик - Ворскла - 1:1
Карпаты - Арсенал-Киев - 1:2
Десна - Черноморец - 2:4
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ШАХТЕР Донецк
|27
|22
|4
|1
|62
|9
|53
|70
|2
|ДИНАМО Киев
|27
|19
|4
|4
|46
|14
|32
|61
|3
|ФК АЛЕКСАНДРИЯ
|27
|14
|6
|7
|36
|25
|11
|48
|4
|ЗАРЯ Луганск
|27
|10
|8
|9
|34
|28
|6
|38
|5
|ФК МАРИУПОЛЬ
|27
|10
|6
|11
|29
|39
|-10
|36
|6
|ФК ЛЬВОВ
|27
|7
|9
|11
|23
|33
|-10
|30
|7
|ДЕСНА Чернигов
|27
|10
|5
|12
|32
|34
|-2
|35
|8
|ВОРСКЛА Полтава
|27
|10
|4
|13
|24
|38
|-14
|34
|9
|ОЛИМПИК Донецк
|27
|6
|10
|11
|32
|39
|-7
|28
|10
|КАРПАТЫ Львов
|27
|6
|7
|14
|34
|44
|-10
|25
|11
|АРСЕНАЛ-КИЕВ
|27
|7
|3
|17
|20
|46
|-26
|24
|12
|ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
|27
|5
|6
|16
|19
|42
|-23
|21
Матчи 28-го тура:
11 мая
14:00 Мариуполь - Львов
17:00 Динамо - Заря
19:30 Шахтер - Александрия
12 мая
14:00 Арсенал-Киев - Черноморец
14:00 Десна - Олимпик
19:30 Ворскла - Карпаты