Финляндия - Канада: онлайн видео трансляция

В пятницу, 10 мая, в Словакии стартует 83-й по счету чемпионат мира по хоккею. В дебютной игре в группе "А" встретятся одни из главных фаворитов турнира - сборные Финляндии и Канады.

Игра состоится на "Стил-Арене" в Кошице. Начало встречи - в 17:15.

"Апостроф" проведет видео трансляцию матча. Плеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

В группе "А" также играют США, Германия, Словакия, Дания, Франция, Великобритания.

Отметим, что на чемпионате мира в прошлом году в Дании сборная Канады заняла 4-е место. Команда Финляндии вылетела из турнира на стадии четвертьфинала.

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