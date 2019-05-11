"Динамо" оконфузилось в домашнем матче чемпионата Украины: видеообзор

Киевское "Динамо" не смогло обыграть луганскую "Зарю" в матче чемпионата Украины. Киевляне забили первыми, но пропустили в компенсированное арбитром время. В результате - ничья 1:1.

Киевляне доминировали в матче с первых минут и уже в дебюте игры усилиями Русина столичный коллектив вышел вперед. После этого тот же Русин имел три возможности для взятия ворот, но забить не сумел.

"Доигралось" "Динамо" уже в компенсированное арбитром время. "Заря" получила право на перспективный штрафной и к мячу подошел Силас, который точным ударом поразил сетку ворот Бойко.

После 28-ми туров "Динамо" отстает от "Шахтера" на восемь очков, но у "горняков" еще есть игра в запасе.

Динамо - Заря 1:1

Голы: Русин, 11 - Силас, 90+2

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 42), Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Гармаш, 61), Цыганков, Андриевский, Де Пена, Русин (Цитаишвили, 83)

Заря: Шевченко, Караваев, Вернидуб, Чеберко, Каменюка, Чайковский (Силас, 46), Арвеладзе, Хомченовский, Кочергин (Громов, 63), Лунев, Иванович (Будковский, 46)

Предупреждения: Буяльский, Андриевский, Миколенко - Чайковский, Кочергин, Чеберко