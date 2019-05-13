Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Чемпионат Украины по футбол близок к финишу - осталось четыре тура.

Уверенно лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 73 очка, опережая киевское "Динамо" на 11 очков. И в следующем туре дончане могут досрочно завоевать золотые медали.

Первую тройку замыкает "Александрия" (38 очков). Команде Владимира Шарана до исторического "бронза" осталось набрать три очка.

4-5 еврокубковые места занимают "Заря" и "Мариуполь". У обоих команд по 39 очков. "Львов", идущий шестым, отстает от еврокубковой зоны на 9 очков.

В группе команд, ведущих борьбу за выживание, лидирует черниговская "Десна", набравшая 38 очков, за ней идет полтавская "Ворскла" (35 очков).

На последнем месте "Черноморец" (22 очка), а в зоне переходных матчей с командами Первой лиги расположились "Карпаты" (26 очков), и "Арсенал-Киев" (25 очков).

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Результаты 28 тура:

11 мая

Мариуполь - Львов - 2:0

Динамо - Заря - 1:1

Шахтер - Александрия - 2:1

12 мая

Арсенал-Киев - Черноморец - 3:3

Десна - Олимпик - 2:1

Ворскла - Карпаты - 1:1

№ Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ШАХТЕР Донецк 28 23 4 1 64 10 54 73 2 ДИНАМО Киев 28 19 5 4 47 15 32 62 3 ФК АЛЕКСАНДРИЯ 28 14 6 8 37 27 10 48 4 ЗАРЯ Луганск 28 10 9 9 35 29 6 39 5 ФК МАРИУПОЛЬ 28 11 6 11 31 39 -8 39 6 ФК ЛЬВОВ 28 7 9 12 23 35 -12 30 7 ДЕСНА Чернигов 28 11 5 12 34 35 -1 38 8 ВОРСКЛА Полтава 28 10 5 13 25 39 -14 35 9 ОЛИМПИК Донецк 28 6 10 12 33 41 -8 28 10 КАРПАТЫ Львов 28 6 8 14 35 45 -10 26 11 АРСЕНАЛ-КИЕВ 28 7 4 17 23 49 -26 25 12 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса 28 5 7 16 22 45 -23 22

Матчи 29 тура:

18 мая

14:00 Ворскла - Арсенал-Киев

17:00 Динамо - Мариуполь

17:00 Карпаты - Десна

19:30 Олимпик - Черноморец

19 мая

14:00 Александрия - Львов

17:00 Заря - Шахтер