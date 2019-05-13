Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Чемпионат Украины по футбол близок к финишу - осталось четыре тура.
Уверенно лидирует донецкий "Шахтер". "Горняки" набрали уже 73 очка, опережая киевское "Динамо" на 11 очков. И в следующем туре дончане могут досрочно завоевать золотые медали.
Первую тройку замыкает "Александрия" (38 очков). Команде Владимира Шарана до исторического "бронза" осталось набрать три очка.
4-5 еврокубковые места занимают "Заря" и "Мариуполь". У обоих команд по 39 очков. "Львов", идущий шестым, отстает от еврокубковой зоны на 9 очков.
В группе команд, ведущих борьбу за выживание, лидирует черниговская "Десна", набравшая 38 очков, за ней идет полтавская "Ворскла" (35 очков).
На последнем месте "Черноморец" (22 очка), а в зоне переходных матчей с командами Первой лиги расположились "Карпаты" (26 очков), и "Арсенал-Киев" (25 очков).
Читайте: В чемпионате Украины резко изменили правила борьбы за золотые медали
Результаты 28 тура:
11 мая
Мариуполь - Львов - 2:0
Динамо - Заря - 1:1
Шахтер - Александрия - 2:1
12 мая
Арсенал-Киев - Черноморец - 3:3
Десна - Олимпик - 2:1
Ворскла - Карпаты - 1:1
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ШАХТЕР Донецк
|28
|23
|4
|1
|64
|10
|54
|73
|2
|ДИНАМО Киев
|28
|19
|5
|4
|47
|15
|32
|62
|3
|ФК АЛЕКСАНДРИЯ
|28
|14
|6
|8
|37
|27
|10
|48
|4
|ЗАРЯ Луганск
|28
|10
|9
|9
|35
|29
|6
|39
|5
|ФК МАРИУПОЛЬ
|28
|11
|6
|11
|31
|39
|-8
|39
|6
|ФК ЛЬВОВ
|28
|7
|9
|12
|23
|35
|-12
|30
|7
|ДЕСНА Чернигов
|28
|11
|5
|12
|34
|35
|-1
|38
|8
|ВОРСКЛА Полтава
|28
|10
|5
|13
|25
|39
|-14
|35
|9
|ОЛИМПИК Донецк
|28
|6
|10
|12
|33
|41
|-8
|28
|10
|КАРПАТЫ Львов
|28
|6
|8
|14
|35
|45
|-10
|26
|11
|АРСЕНАЛ-КИЕВ
|28
|7
|4
|17
|23
|49
|-26
|25
|12
|ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса
|28
|5
|7
|16
|22
|45
|-23
|22
Матчи 29 тура:
18 мая
14:00 Ворскла - Арсенал-Киев
17:00 Динамо - Мариуполь
17:00 Карпаты - Десна
19:30 Олимпик - Черноморец
19 мая
14:00 Александрия - Львов
17:00 Заря - Шахтер