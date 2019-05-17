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Где смотреть онлайн Динамо - Мариуполь: расписание трансляций

пятница, 17 мая 2019, 17:35
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18 мая состоится матч 29-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Мариуполем". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мариуполь".

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния киевлян и мариупольцев пройдет на украинском телеканале "2+2".

В нынешнем сезоне команды встречались уже три раза в рамках Премьер-лиги. Во всех трех матчах победы одержали динамовцы: 2:0 и 1:0 на выезде, а также 4:0 на своем поле.

После 28 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, "Мариуполь" находится на пятой позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны.

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