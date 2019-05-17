Шевченко назвал состав сборной Украины на июньские матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сербии (7-го июня) и Люксембурга (10-го июня).

Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола Украины.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Василий Кравец ("Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия ), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер").