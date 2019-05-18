Где смотреть онлайн Заря - Шахтер: расписание трансляций

В матче 29-го тура чемпионата Украины сыграют луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится 19 мая в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Шахтер".

Начало встречи в 17:00.

Прямую трансляцию противостояния между луганским и донецким коллективами покажет телеканал "2+2".

Главный арбитр - Николай Балакин.

В случае победы "Шахтер" досрочно гарантирует себе чемпионский титул.

В нынешнем сезоне команды встречались собой уже трижды в рамках украинской Премьер-лиги. Две победы одержал "Шахтер" и еще один матч завершился вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" обыграло "Мариуполь" в матче 29-го тура УПЛ.