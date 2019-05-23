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Лучшая теннисистка Украины жестко ответила на вопрос о личной жизни

четверг, 23 мая 2019, 18:50
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Украинская теннисистка Элина Свитолина жестко ответила болельщику, который задал ей провокационный вопрос о ее личной жизни.

Скриншот переписки украинка опубликовала в сторис своего Instagram.

"Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, то стала играть хуже?" - написал фанат.

"Бред сивой кобылы", - ответила Свитолина.

Отношения Свитолиной и Монфиса начались ориентировочно в конце лета прошлого года, когда они оказались вместе на вечеринке теннисистов перед US Open. В конце 2018 года украинка стала победительницей Итогового турнира WTA. В этом году Свитолина пока не выигрывала турниры, но доходила до полуфиналов в Дохе, Дубаи, Индиан-Уэллс, а также до четвертьфинала открытого чемпионата Австралии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина опустилась на рекордно низкое место в мировом рейтинге за два года.

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