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Где смотреть онлайн Динамо - Львов: расписание трансляций

суббота, 25 мая 2019, 10:54
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25 мая состоится матч 31-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и ФК "Львов". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Львов".

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция противостояния киевского и львовского клубов пройдет на украинском телеканале "2+2".

Интересно, что в этом сезоне это уже четвертая встреча "Динамо" и "Львова". Все предыдущие матчи завершились с идентичным счетом - 1:0. Дважды победу праздновали вице-чемпионы Украины, еще одна сенсационная победа на счету львовского коллектива.

Напомним, что "Динамо" гарантировано займет второе место по итогам сезона. Чемпионом страны стал "Шахтер".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" может возглавить тренер, который работал в России во время войны.

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