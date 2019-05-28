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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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29 мая

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Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

вторник, 28 мая 2019, 09:06
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1 июня в финале Лиги чемпионов встретятся "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом финальной игры у букмекеров является "Ливерпуль". Победа "красных" оценивается коэффициентом в 1,44. Шансы на успех "Тоттенхэм Хотспур" несколько ниже - 2,80. Поставив на ничейный результат, можно заработать 3,4 гривны с поставленной одной.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" прошел "Аякс" (0:1, 3:2), а "Ливерпуль" - "Барселону" (0:3, 4:0).

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