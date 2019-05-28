RU  UA  EN

вторник, 28 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

14:49
Азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы
14:48
Без шансов: в Киеве произошло смертельное ЧП с молодым парнем
14:46
Депутаты не проголосовали за законопроект, лоббируемый Коломойским
14:41
Опубликовано яркое видео морских учений украинских военных
14:34
В Европе выпустили новые банкноты: как они выглядят
14:31
​Появилось видео и манифест школьника, напавшего на школу в России
14:30
400 тонн оборудования: появились впечатляющие подробности концерта KISS в Украине
14:17
НАБУ содействует в поставках в Украину сырья по завышенным ценам из России - адвокат
14:00
Не по годам мудрая: дочь Галкина и Пугачевой восхитила фанатов ответом на взрослый вопрос
13:57
Лизнул потертое седло: знаменитого Д'Артаньяна высмеяли за прогиб под Путина
13:53
Сумасшедшая сумма: названы премиальные за победу "Арсенала" в Лиге Европы
13:47
​Под Житомиром родители зверски убили малолетнюю дочь: подробности трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы

вторник, 28 мая 2019, 14:49
переглянути новину українською

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов высказался по решению армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна не лететь с командой в Баку на финал Лиги Европы.

Слова чиновника приводит CNN.

"Мы сделали все. Что еще мы можем сделать? Может, нам стоило отправить за Мхитаряном частный самолет? В сопровождении двух истребителей F-16 Fighting Falcons? Я не знаю, что еще мы могли сделать", - сказал Рагимов.

Напомним, ранее Мхитарян объявил, что не отправится с командой на финальный матч Лиги Европы. Такое решение футболиста связано с конфликтом между Арменией и Азербайджаном по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названы премиальные за победу "Арсенала" в Лиге Европы.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: Онлайн трансляция

Арсенал - Челси: Онлайн трансляция

Шахтер - Мариуполь - 4-0 Хроника матча, видео голов

Барселона - Валенсия 1-2: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: