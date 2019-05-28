Азербайджанский министр сделал скандальное заявление по финалу Лиги Европы

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов высказался по решению армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна не лететь с командой в Баку на финал Лиги Европы.

Слова чиновника приводит CNN.

"Мы сделали все. Что еще мы можем сделать? Может, нам стоило отправить за Мхитаряном частный самолет? В сопровождении двух истребителей F-16 Fighting Falcons? Я не знаю, что еще мы могли сделать", - сказал Рагимов.

Напомним, ранее Мхитарян объявил, что не отправится с командой на финальный матч Лиги Европы. Такое решение футболиста связано с конфликтом между Арменией и Азербайджаном по вопросу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названы премиальные за победу "Арсенала" в Лиге Европы.