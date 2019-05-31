RU  UA  EN

пятница, 31 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

31 мая

12:43
Священник рассказал о хитром плане Филарета при создании ПЦУ
12:41
Названа главная версия крушения вертолета с военными под Ровно
12:40
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: расписание трансляций
12:39
Тоттенхэм Хостпур - Ливерпуль: путь к финалу Лиги чемпионов
12:15
Новая Рада: эксперт спрогнозировал возможный состав и эффективность работы парламента IX созыва
12:13
В Киеве произошло страшное ЧП с мужчиной: опубликованы фото и видео
12:12
Ситуация изменилась: Волкер сделал важное заявление об отношении Запада к Украине при Зеленском
12:06
Хочется плакать: Тодоренко показала, как выбирает свадебное платье
11:56
Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
11:55
​Вакарчук рассказал о своих миллионах и недвижимости в Киеве: опубликовано видео
11:44
На мосту в Киеве сбили насмерть редкое животное: видео ДТП
11:40
Под Харьковом парень чудом выжил после удара током почти 30 тысяч вольт: видео из больницы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

пятница, 31 мая 2019, 11:56
переглянути новину українською

1 июня в финале Лиги чемпионов встретятся "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом финальной игры у букмекеров является "Ливерпуль". Победа "красных" оценивается коэффициентом в 1,44. Шансы на успех "Тоттенхэм Хотспур" несколько ниже - 2,80. Поставив на ничейный результат, можно заработать 3,4 гривны с поставленной одной.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" прошел "Аякс" (0:1, 3:2), а "Ливерпуль" - "Барселону" (0:3, 4:0).

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины шокировал сравнениями УПЛ и АПЛ.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: онлайн трансляция

Александрия - Динамо - 0-2 Хроника матча, видео голов

Львов - Шахтер - 0-3: Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 1-4: Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: