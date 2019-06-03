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Легендарный футболист забил один из лучших голов года: опубликовано видео

понедельник, 03 июня 2019, 16:28
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Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил шедевральный гол в матче 16-го тура чемпионата МЛС с "Нью-Инглэнд Революшн".

Эпизод произошел на 84-й минуте. Ибрагимович получил пас от партнера, принял мяч на грудь, вторым касанием подработал, а затем потрясающим ударом через себя отправил мяч в ворота.

Несмотря на классную игру форварда его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел 12 матчей за "Лос-Анджелес Гэлакси", в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с американским клубом действителен до 31 декабря 2019 года.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает второе место в турнирной таблице Западной Конференции, набрав 28 очков.

Ранее "Апостроф" публиковал видео еще одного фантастического гола Ибрагимовича.

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