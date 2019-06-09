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Тим - Надаль: онлайн видео трансляция финала Roland Garros

воскресенье, 09 июня 2019, 14:55
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В воскресенье, 9 июня, в финале Открытого чемпионата Франции встретятся четвертая и вторая ракетки мира - австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль.

Матч начнется в 16:00.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию финала Roland Garros между Надалем и Тимом.

Плеер в этой новости появится за несколько минут до начала матча.

Фаворитом предстоящего поединка считается Надаль - коэффициент на его победу равняется 1.22. Победа Тима оценивается коэффициентом в 4.55.

Между собой теннисисты провели 12 поединков. Испанец выиграл в восьми матчах, в оставшихся четырех случаях победу праздновал австриец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Надаль выиграл теннисное "классико" в полуфинале Roland Garros.

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