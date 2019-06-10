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Где смотреть онлайн Украина - Италия: расписание трансляций

понедельник, 10 июня 2019, 19:02
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В матче 1/2 чемпионата мира U20 сборная Украины встретится с национальной командой Италии. Встреча состоится в польской Гдыне на стадионе ГОСиР.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Италия.

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию матча Украина - Италия можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".

УКРАИНА - ИТАЛИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Сборная Украины впервые в своей истории дошла до полуфинала чемпионата мира U20. Итальянцы добирались до этой стадии турнира однажды, в 2017 году, уступили Англии, а затем в матче за 3 место обыграли Уругвай.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию, Италия добилась победы над Мали.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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