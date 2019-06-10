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Украина выиграла битву лидеров в отборе на Евро-2020

понедельник, 10 июня 2019, 23:35
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В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины обыграла команду Люксембурга со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.

Единственный гол был забит на шестой минуте. После розыгрыша углового Роман Малиновский навесил в штрафную и Роман Яремчук точно пробил головой. Через пару минут увеличить преимущество украинцев мог Тарас Степаненко, но его удар головой пришелся в перекладину. После этого гости воспряли духом и создали несколько опасных моментов. Украинцы также имели хорошие шансы, но не сумели их реализовать.

Украина продолжает лидировать в группе В, набрав 10 очков в четырех матчах. Люксембург занимает второе место, имея в активе 4 очка.

Следующий матч украинцы проведут на выезде со сборной Литвы. Матч состоится 7 сентября.

Украина – Люксембург - 1:0 (1:0)

Гол: Яремчук (6)

Украина: Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Цыганков (Соболь, 88), Яремчук.

Люксембург: Морис, Янс, Да Граса, Жанс, Мартинс Перейра, Тилль (Тюрпель, 77), Тилль, Баррейро, Родригес, Жерсон, да Мота (Бенси, 52).

Предупреждения: Тилль (29), да Мота (30), Родригес (51), Миколенко (56), Караваев (67), Зинченко (81).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

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