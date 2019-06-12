Где смотреть онлайн Украина - Южная Корея: расписание трансляций

15 июня состоится финальный матч чемпионата мира U20, в котором сборная Украины встретится с национальной командой Южной Кореи. Встреча состоится в польском городе Лодзь.
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.
Начало встречи в 19:00.
Прямую трансляцию матча Украина - Южная Корея можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".
УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Сборная Украины впервые в истории дошла до финала чемпионата мира U20. На прошлой стадии турнира украинцы минимально обыграли итальянцев.
Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию.